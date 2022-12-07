Найдено объяснение того, почему зимой люди чаще болеют простудами

Исследователи из США обнаружили ранее неизвестный иммунный ответ внутри носа, который борется с вирусами, вызывающими инфекции верхних дыхательных путей. Оказалось, что эта защитная реакция подавляется при более низких температурах, что повышает вероятность заболеть. Научная статья вышла в Journal of Allergy and Clinical Immunology, о результатах исследования рассказали в Массачусетской больнице глаза и уха.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Нос является одной из первых точек контакта между внешней средой и внутренней частью тела и точкой входа для болезнетворных патогенов. Патогены вдыхаются или попадают через руки в переднюю часть носа, затем продвигаются через дыхательные пути в клетки тела, заражая их.

У человека существует врожденный иммунный ответ, запускаемый при вдыхании патогенных микроорганизмов через нос: клетки в передней части носа обнаруживают микробы, а затем выпускают миллиарды крошечных заполненных жидкостью мешочков, внеклеточные везикулы (или EV), в слизь, чтобы окружить и атаковать вторгшихся.

Во время эксперимента ученые перевели здоровых добровольцев из среды с комнатной температурой и подвергли их воздействию температуры 4,4 °C в течение 15 минут, температура внутри носа упала примерно на 5 °C. В результате иммунный ответ на два вида коронавирусов и один риновирус в носу был притуплен. Количество EV, секретируемых назальными клетками, уменьшилось почти на 42%.