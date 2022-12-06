Генетики описали механику «тикающих часиков»

Исследование биологов Орегонского университета (США) показало, что пожилые черви менее эффективно восстановливают разорванные цепи ДНК при производстве яйцеклеток, что необходимо для фертильности. Научная статья вышла в PLOS Genetics , о результатах сообщили в университете .

Каждый сперматозоид или яйцеклетка имеет только половину хромосом обычной клетки. Во время мейоза (процесса клеточного деления), в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки, родительские клетки должны равномерно разделить свою ДНК. Цена ошибки может быть высокой, так как неправильно разделенные хромосомы являются основной причиной врожденных дефектов потомства. Чтобы сделать это правильно, клетки используют удивительную стратегию: они намеренно разрывают свои нити ДНК, а затем восстанавливают их.