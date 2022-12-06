Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Генетики описали механику «тикающих часиков» — почему с возрастом снижается фертильность

Телеканал «Наука»

Исследование биологов Орегонского университета (США) показало, что пожилые черви менее эффективно восстановливают разорванные цепи ДНК при производстве яйцеклеток, что необходимо для фертильности. Научная статья вышла в PLOS Genetics, о результатах сообщили в университете.

Генетики описали механику «тикающих часиков»
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Каждый сперматозоид или яйцеклетка имеет только половину хромосом обычной клетки. Во время мейоза (процесса клеточного деления), в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки, родительские клетки должны равномерно разделить свою ДНК. Цена ошибки может быть высокой, так как неправильно разделенные хромосомы являются основной причиной врожденных дефектов потомства. Чтобы сделать это правильно, клетки используют удивительную стратегию: они намеренно разрывают свои нити ДНК, а затем восстанавливают их.

«Яйцеклетки теряют свою жизнеспособность относительно рано, в течение жизни организма, но причина, по которой эти клетки так восприимчивы к старению, не совсем понятна», — сказал Эрик Тораасон, первый автор статьи.

Эксперименты на червях Caenorhabditis elegans показали, что с возрастом снижается способность восстанавливать разрывы ДНК. Исследователи пока не знают, почему этот процесс так меняется. Но, например, черви кормят своими пожилыми неоплодотворенными яйцеклетками потомство.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители