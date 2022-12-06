Мужчины смогут выжить без мужской половой хромосомы

Ученые из Национального исследовательского института здоровья и развития детей Сетагая-ку в Токио установили, что у людей и многих млекопитающих начал вырождаться мужская половая хромосома Y. При этом люди все равно смогут выжить и без него.
Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS. У большинства млекопитающих есть две половые хромосомы – X и Y. Самки несут набор XX, а самцы – XY. Именно вторая хромосома Y несет гены SRY, которые "включают" развитие мужских половых органов у эмбриона, что приводит к рождению самца.
По словам ученых, у некоторых животных хромосома Y теряет часть своих генов и полностью исчезает. У человека происходит то же самое, это приведет к ее полному исчезновению через несколько миллионов лет.
"Хорошей новостью является то, что мы знаем о двух линиях грызунов, которые уже потеряли свою Y-хромосому, и все еще выживают. Это полевки из Восточной Европы и колючие мыши из Японии. Появились новые виды этих животных, самца и самки которых имеют только Х-хромосому", – отметили ученые.
Исследователи обнаружили, что большинство генов Y колючих мышей были перемещены в другие хромосомы. При этом ген SPY пропал, его функцию стал исполнять набор генов SOX9.
"У человека также редуцируется Y-хромосома, это неизбежно с эволюционной точки зрения. Отсюда возникает вопрос, как мы будем рожать мужчин. Это может привести к концу человечества. Конечно, как и другие виды, мы можем выработать новые гены, но что, если по всему миру эти гены будут разные? Это может привести к появлению новых видов людей", – объяснили исследователи.