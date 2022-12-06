Мужчины смогут выжить без мужской половой хромосомы

"У человека также редуцируется Y-хромосома, это неизбежно с эволюционной точки зрения. Отсюда возникает вопрос, как мы будем рожать мужчин. Это может привести к концу человечества. Конечно, как и другие виды, мы можем выработать новые гены, но что, если по всему миру эти гены будут разные? Это может привести к появлению новых видов людей", – объяснили исследователи.