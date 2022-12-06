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3 часа назад

Как выявить преждевременное старение организма

ТК «Звезда»

Российские ученые обнаружили, что для окислительного стресса, который провоцирует старение клеток человек, характерно снижение ионов калия. Так, этот показатель может использоваться как указатель на преждевременное старение клеток, которое может быть вызвано разными причинами.

Как выявить преждевременное старение организма
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. Научный эксперимент проводили сотрудники Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге.

«Мы подвергли клетки эндометрия (ткань, выстилающая внутреннюю полость матки) человека окислительному стрессу, который вызывает преждевременное старение. Далее эти клетки использовали для того, чтобы понять, как старение влияет на содержание и транспорт внутриклеточных катионов - калия и натрия, которые отвечают за жизнеспособность клетки и участвуют в регуляции различных клеточных функций», - цитирует агентство слова ведущего научного сотрудника Лаборатории внутриклеточной сигнализации Института цитологии Ирины Мараховой.

Наука,Минобрнауки России,РАН,
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