Как выявить преждевременное старение организма

«Мы подвергли клетки эндометрия (ткань, выстилающая внутреннюю полость матки) человека окислительному стрессу, который вызывает преждевременное старение. Далее эти клетки использовали для того, чтобы понять, как старение влияет на содержание и транспорт внутриклеточных катионов - калия и натрия, которые отвечают за жизнеспособность клетки и участвуют в регуляции различных клеточных функций», - цитирует агентство слова ведущего научного сотрудника Лаборатории внутриклеточной сигнализации Института цитологии Ирины Мараховой.