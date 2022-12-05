Робот впервые провел операцию и успешно удалил опухоль

Робот спас жизнь 61-летнему мужчине, удалив раковую опухоль размером 6 сантиметров из его горла, об этом сообщили в Королевском госпитале Глостершира.
Процедура, выполненная роботом, была формой малоинвазивной операции, в ходе которой используются меньшие разрезы, чем для традиционного хирургического вмешательства. Такие операции уменьшают количество осложнений, рубцов и послеоперационных болей.
Хирурги использовали робота Versius. Робот представляет собой три модуля-руки, которые имитируют движения в кисти и запястье хирурга с высокой точностью. Хирург контролирует робота с панели управления, направляя его руку.
Использование Versius позволяет сократить время операций. Робот был установлен в прошлом году, и Королевский госпиталь Глостершира стала первой больницей в стране, которая начала его использовать.