Робот впервые провел операцию и успешно удалил опухоль

Робот спас жизнь 61-летнему мужчине, удалив раковую опухоль размером 6 сантиметров из его горла, об этом сообщили в Королевском госпитале Глостершира.

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Процедура, выполненная роботом, была формой малоинвазивной операции, в ходе которой используются меньшие разрезы, чем для традиционного хирургического вмешательства. Такие операции уменьшают количество осложнений, рубцов и послеоперационных болей.

Хирурги использовали робота Versius. Робот представляет собой три модуля-руки, которые имитируют движения в кисти и запястье хирурга с высокой точностью. Хирург контролирует робота с панели управления, направляя его руку.