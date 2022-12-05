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1 час назад

В Великобритании робот впервые провел операцию и успешно удалил опухоль

Газета.Ru

Робот спас жизнь 61-летнему мужчине, удалив раковую опухоль размером 6 сантиметров из его горла, об этом сообщили в Королевском госпитале Глостершира.

Робот впервые провел операцию и успешно удалил опухоль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Процедура, выполненная роботом, была формой малоинвазивной операции, в ходе которой используются меньшие разрезы, чем для традиционного хирургического вмешательства. Такие операции уменьшают количество осложнений, рубцов и послеоперационных болей.

Хирурги использовали робота Versius. Робот представляет собой три модуля-руки, которые имитируют движения в кисти и запястье хирурга с высокой точностью. Хирург контролирует робота с панели управления, направляя его руку.

Использование Versius позволяет сократить время операций. Робот был установлен в прошлом году, и Королевский госпиталь Глостершира стала первой больницей в стране, которая начала его использовать.

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