Почему исследования о питании так противоречивы

Исследования в области питания могут часто казаться противоречивыми. Сегодня яйца — здоровая пища, а на следующий день — ужасно вредная. Почему так происходит? Американские специалисты считают, что расхождения в исследованиях могут быть связаны с использованием статистики.

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Большие различия в интерпретации результатов может вызвать тот фактор, что иногда потребление энергии участниками исследований статистически контролируется, а иногда нет. Подход к контролю за другими продуктами питания участников может ещё больше исказить результаты.