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1 час назад

Почему исследования о питании так противоречивы

Ferra.ru

Исследования в области питания могут часто казаться противоречивыми. Сегодня яйца — здоровая пища, а на следующий день — ужасно вредная. Почему так происходит? Американские специалисты считают, что расхождения в исследованиях могут быть связаны с использованием статистики.

Почему исследования о питании так противоречивы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Большие различия в интерпретации результатов может вызвать тот фактор, что иногда потребление энергии участниками исследований статистически контролируется, а иногда нет. Подход к контролю за другими продуктами питания участников может ещё больше исказить результаты.

В целом, различия в методологии заставляют многих исследователей полагаться на обзорные статьи, рассматривающие общую картину, а не на отдельные работы.

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