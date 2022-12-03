Science: новая вакцина от ВИЧ эффективна на 97%

Ученые из Института Скриппса продемонстрировали, что вакцина от ВИЧ стимулировала выработку антител у 97% испытуемых. Результаты опубликованы в журнале Science.

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В исследовании приняли участие 48 добровольцев, не инфицированных ВИЧ. Вакцина, содержащая часть белка gp120, который помогает вирусу проникать в клетки, ранее была протестирована на животных. 36 участников получили либо две низкие, либо две высокие дозы инъекционной вакцины с интервалом в два месяца. Остальные 12 добровольцев, выступавших в качестве контрольной группы, получали физиологический раствор, чтобы исключить эффект плацебо.

После инъекций все участники регулярно сдавали образцы крови в течение 16 недель. К концу исследования у 97% вакцинированных обнаружили ВИЧ-специфические антитела. Уровни антител были примерно одинаковыми у участников, получивших высокие или низкие дозы. Среди 12 участников, получивших физиологический раствор, у двоих к концу исследования были обнаружены антитела к ВИЧ. Почему это произошло, не совсем понятно — возможно, они выработали естественный иммунитет к вирусу, столкнувшись с ним.

Среди всех участников, включая тех, кто получал солевой раствор, 98% испытывали легкие побочные эффекты, включавшие усталость, головные боли и болезненность в месте инъекции.