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2 часа назад

Помогает ли на самом деле прививка от гриппа

Даша Краснова
Набокова Олеся Владимировнаэксперт

Грипп ослабляет иммунитет, открывая дорогу различным патогенным бактериям. И это может стать причиной тяжелых осложнений, таких как бактериальная пневмония, воспаление сердца, головного мозга или мышечных тканей. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Олесей Набоковой и выяснил, поможет ли прививка от гриппа избежать болезни.

Помогает ли на самом деле прививка от гриппа
Фото: unsplashunsplash

С появлением в нашей жизни коронавирусной инфекции, в случае одновременного заболевания обеими двумя этими инфекциями повышается риск тяжелого течения и получения осложнений у невакцинированного человека. Однако многие люди до сих пор относятся к прививке со скепсисом, ведь грипп мутирует каждый год.

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Существует множество различных вирусов гриппа, и они постоянно меняются, но и остав вакцин против гриппа ежегодно обновляется. Рекомендации на сезон 2022–2023 годов включают два обновления по сравнению с рекомендуемым составом вакцин в прошлом сезоне. Были обновлены компоненты вакцинного вируса гриппа A(H3N2) и гриппа B (линия Victoria).
Набокова Олеся Владимировна
Набокова Олеся ВладимировнаВрач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

Исследования показывают, что вакцинация против гриппа снижает риск заболевания гриппом на 40-60% среди всего населения в сезоны, когда циркулирующие вирусы гриппа соответствуют тем, которые используются для изготовления вакцин против гриппа.

Многие люди не считают необходимым вакцинироваться, так как думают, что вакцина защищает всего от нескольких штаммов гриппа, а их очень много. Но ежегодно в вакцине содержатся именно актуальные штаммы для этого сезона и этой территории. Так массовая вакцинация формирует устойчивый коллективный иммунитет. Иммунитет после вакцинации сохраняется в течении года, поэтому прививка против гриппа ежегодная.

И сейчас многие задают вопрос, не опасно ли в период пандемии делать прививку от гриппа? Нет, не опасно. Существует миф, что после вакцинации можно заболеть гриппом. Заразиться гриппом от прививки невозможно, так как в вакцине не содержится целый вирус, а только его части - антигены, на которые вырабатываются антитела, наши клетки-защитники. А при следующей встрече нашего организма с вирусом, уже настоящим, наши антитела будут активно уничтожать вирусные частицы.
Набокова Олеся Владимировна
Набокова Олеся ВладимировнаВрач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

Кому рекомендована вакцинация

  • Вакцинация показана всем людям старше 6 месяцев, не имеющим противопоказаний.

Кому особо рекомендована вакцинация

  • Группе людей в возрасте 65 лет и старше, людям любого возраста с определенными хроническими заболеваниями (такими как астма, ХОБЛ, диабет или болезни сердца, почек, пчени), беременные люди и дети младше 5 лет, люди с ослабленным иммунитетом, в т.ч. по причине приема препаратов или ВИЧ-инфекции; медицинский персонал; работники сферы обслуживания, общественного питания, транспорта, торговли; военнослужащие, сотрудники полиции; люди с ожирением (ИМТ 40 и более).
Оптимальный период для вакцинации — это сентябрь-октябрь, допустимо и в ноябре. Точное время появления гриппа трудно предсказать, оно может варьироваться в разных частях страны и от сезона к сезону. Не рекомендуется прививаться слишком рано в июле-августе, в связи с возможностью формирования недостаточного иммунитета к концу сезона. Также, если сделать это слишком поздно – может не успеть сформироваться иммунитет к началу подъема заболеваемости гриппом. Иммунитет после вакцинации развивается примерно через 2 недели.
Набокова Олеся Владимировна
Набокова Олеся ВладимировнаВрач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

Можно ли совмещать вакцинацию от гриппа и от других заболеваний

Да, можно. Допускается совмещение с инактивированными вакцинами, препараты следует вводить в разные участки тела разными шприцами.

Исключения:

1) БЦЖ/БЦЖ-М по календарю всегда делается отдельно

2)Если вы проходите курс вакцинации от бешенства.

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Как подготовиться

Перед вакцинацией необходимо посетить терапевта для проведения общего осмотра и выявления возможных противопоказаний к проведению вакцинации. Если у вас обострение хронического заболевания или есть простудные проявления, вакцинацию придется отложить. Если есть вопросы или жалобы, обязательно сообщите своему врачу.

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