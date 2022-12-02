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1 час назад

Созданы наночастицы для борьбы с избыточным весом

Lenta.ru

Команда американских и китайских ученых из Колумбийского университета создала наночастицы для борьбы с избыточным весом: они мешают жировым клеткам запасать энергию внутри себя. О выводах работы сообщается в статье в журнале Nature.

Созданы наночастицы для борьбы с избыточным весом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ожирение провоцирует увеличение белой жировой ткани из-за образования и роста адипоцитов. Адипоциты функционируют с помощью накопления липидов в форме триглицеридов. Размер адипоцита может увеличиваться в диаметре в 20 раз. Медики подчеркивают, что метаболические риски ожирения зависят прежде всего от распределения жира в организме, а не от избыточного веса.

Новая разработка представляет собой катионные наночастицы P-G3 из полиамидоамина, которые при проникновении в жировые клетки препятствуют их увеличению, что в свою очередь мешает накоплению излишков энергии. Поверхность этих структур обладает положительным зарядом, что позволяет активно связываться с отрицательно заряженными молекулами и поверхностями.

В процессе испытаний на мышах специалисты вводили наносферы в жировую ткань. Выяснилось, что эти частицы повышали активность белков PPAR, ответственных за быстрое сжигание калорий, а также подавляли работу клеточных систем, которые распознают избыток питательных веществ в организме. В итоге это привело к эффективной защите от ожирения даже в том случае, когда подопытные питались низкокалорийным рационом.

В будущем эта технология поможет избавляться от лишнего веса, сведя к минимуму побочные эффекты, которые присутствуют в альтернативных вариантах борьбы с ожирением, например, липосакции.

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