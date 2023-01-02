Что будет с организмом, если есть мало углеводов

Существует расхожее мнение, что если хочешь похудеть, нужно ограничить в рационе углеводы. Однако ученые выяснили, что на самом деле случается с организмом если использовать низкоуглеводную диету или полностью отказаться от углеводов в своем ежедневном меню. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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В нашей пище есть три типа макронутриентов, а именно углеводы, белки и жиры. Углеводы составляют важную часть нашей пищи и являются мгновенным источником энергии для нашего тела. Когда углеводы обеспечивают менее 25 процентов от общего количества калорий, которые мы получаем из нашего рациона, это считается низкоуглеводной диетой (LCD). Так как углеводы ограничены в такой диете, пропорция жиров и белков, естественно, увеличивается.

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Считается, что низкоуглеводная диета снизит риски развития диабета второго типа.

Тем не менее, новое исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что не все низкоуглеводные диеты имеют одинаковый эффект.

В исследовании использовалась показатели, полученные от 203 541 взрослого человека, у которых изначально не было диабета. Исследование проводилось в период с 1984 по 2017 год, отслеживая участников на протяжении 30 лет. Каждые четыре года участники заполняли анкеты о своих пищевых привычках.

Согласно рекомендациям, углеводов в общем рационе должно быть от 45% до 65%, однако среди участников были и те, у кого углеводов в рационе было меньше 40%, но в их меню были животные жиры и белки. Интересно, что у этих людей риск развития диабета второго типа был на 35% выше.

Однако у тех, кто сидел на низкоуглеводной диете, но питался растительными белками и жирами, риск развития диабета второго типа был на 6% ниже.

Эксперты подтвердили, что важнее не количество углеводов в рационе, а качество белков, жиров и углеводов. По словам специалистов, диета животного происхождения с низким содержанием углеводов может плохо сказаться на организме повысив риск развития диабета второго типа, потому как животные и насыщенные жиры могут повышать резистентность к инсулину.

А вот растительная низкоуглеводная диета, наоборот, будет полезна. Я подозреваю, что клетчатка и резистентный крахмал, содержащиеся в растительной пище, обеспечивают противовоспалительные свойства, которые помогают снизить риск диабета. Клетчатка также замедляет высвобождение глюкоза в кровоток, тем самым снижая уровень сахара в крови.

Когнитивные способности

Новое исследование ученых факультета психологии Университета Тафтса показывает, что, когда люди, сидящие на диете, исключают углеводы из своего рациона, они хуже справляются с задачами, связанными с памятью, чем когда они уменьшают калории, но сохраняют углеводы. Когда углеводы были вновь введены, когнитивные навыки вернулись к норме.

«Это исследование демонстрирует, что пища, которую вы едите, может иметь непосредственное влияние на когнитивное поведение.

Популярные низкоуглеводные и безуглеводные диеты обладают самым сильным потенциалом негативного воздействия на мышление и познание», — объясняет Холли А. Тейлор, профессор психологии в Тафтсе и автор исследования.

Хотя мозг использует глюкозу в качестве основного топлива, он не может ее хранить. Организм расщепляет углеводы на глюкозу, которая с током крови доставляется в мозг и немедленно используется нервными клетками для получения энергии. Таким образом, снижение потребления углеводов должно уменьшить источник энергии для мозга. Поэтому исследователи предположили, что диеты с низким содержанием углеводов могут повлиять на когнитивные способности.

Результаты исследования говорят о том, что после недели жесткого ограничения углеводов производительность памяти, особенно при выполнении сложных задач, ухудшается.