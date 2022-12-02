Иранские акушеры нашли препарат для женского оргазма

Акушеры из Университета Тарбиат Модарес в Иране обнаружили, что пероральные капсулы с имбирем положительно влияют на сексуальное удовлетворение у женщин. Работа ученых опубликована в журнале Sexologies.

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В исследовании приняли участие 190 женщин репродуктивного возраста. Все они прошли опрос, посвященный их сексуальной жизни. Исследователи случайным образом разделили участниц на две группы. Первая получала пероральные капсулы с имбирем четыре раза в день в течение четырех недель, а вторая – плацебо.