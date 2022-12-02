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48 минут назад

Психиатры выяснили, где и с кем пить пиво полезнее

Газета.Ruиещё 1

Психиатры из Вашингтонского университета установили, что распитие пива дома в компании друзей связано с меньшим количеством негативных последствий. Работа ученых опубликована в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Психиатры выяснили, где и с кем пить пиво полезнее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. студентов, которые заполнили анкеты с вопросами о том, где и с кем они выпивали за месяц перед анкетированием. Ученые собирали данные с весны 2020 года по лето 2021 года. В опросах добровольцы также сообщали о негативных последствиях распития в семи областях жизни. К этим последствиям относятся участие в драках, наличие долгов по учебе, проблемы со здоровьем, признаки зависимости, вождение в нетрезвом виде и прочее.

Доля студентов, пьющих вне дома, резко увеличилась с 41% до 87% за период исследования. Примерно четверть студентов сообщили о том, что пьют дома в одиночестве, а четыре пятых сообщали о том, что пили дома с друзьями.

Проанализировав данные, ученые установили, что распитие пива вне дома было связано с большим потреблением алкоголя и более частыми последствиями в шести из семи областей жизни. Те, кто пил дома в одиночку, жаловались на проблемы в пяти областях жизни, в том числе на признаки зависимости. Распитие спиртного дома в компании имело самое низкое количество негативных последствий: участники пожаловались только на чрезмерное употребление и на звонки другим людям.

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