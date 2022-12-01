Ученые изобрели эффективную мРНК-вакцину от малярии

Биологи создали эффективные мРНК вакцины для предотвращения распространения малярии и заболевания ей. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джорджа Вашингтона.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Малярия - это группа заболеваний, вызываемая паразитическими плазмодиями. Объединяет эти болезни общность симптомов - высокая температура, боль в суставах, рвота и анемия. Наиболее опасную малярию вызывают плазмодии Plasmodium falciparum - они ответственны за подавляющее большинство болезней и смертей от этой болезни. Всего от нее умирает около 600 тыс. человек в год.

Нирбхай Кумар и его коллеги сосредоточились на борьбе именно с Plasmodium falciparum, которые распространяются с укусами комаров. Всего было создано два подвида вакцины - одна из них нацелена на белок, который помогает микроорганизмам перемещаться по телу и проникать в печень, другая подавляет белок, который помогает паразитам размножаться в средней кишке комара. И тот, и другой препарат проверили на мышах.