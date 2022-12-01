Ученые изобрели эффективную мРНК-вакцину от малярии

Биологи создали эффективные мРНК вакцины для предотвращения распространения малярии и заболевания ей. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джорджа Вашингтона.
Малярия - это группа заболеваний, вызываемая паразитическими плазмодиями. Объединяет эти болезни общность симптомов - высокая температура, боль в суставах, рвота и анемия. Наиболее опасную малярию вызывают плазмодии Plasmodium falciparum - они ответственны за подавляющее большинство болезней и смертей от этой болезни. Всего от нее умирает около 600 тыс. человек в год.
Нирбхай Кумар и его коллеги сосредоточились на борьбе именно с Plasmodium falciparum, которые распространяются с укусами комаров. Всего было создано два подвида вакцины - одна из них нацелена на белок, который помогает микроорганизмам перемещаться по телу и проникать в печень, другая подавляет белок, который помогает паразитам размножаться в средней кишке комара. И тот, и другой препарат проверили на мышах.
Выяснилось, что обе вакцины вызывают мощный иммунный ответ у мышей и очень эффективны в снижении уровня инфекции и у хозяина, и у комаров-переносчиков. Наличие защитных антител во время передачи паразитов здоровым комарам резко снизило паразитарную нагрузку на комаров, что является важным шагом в прекращении передачи малярии. При этом использовать обе эти вакцины можно одновременно. Создатели препарата надеются, после прохождения клинических испытаний он будет использован для борьбы с малярией, в первую очередь - в Африке южнее Сахары.