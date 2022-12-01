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2 часа назад

Ученые изобрели эффективную мРНК-вакцину от малярии

Газета.Ru

Биологи создали эффективные мРНК вакцины для предотвращения распространения малярии и заболевания ей. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джорджа Вашингтона.

Ученые изобрели эффективную мРНК-вакцину от малярии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Малярия - это группа заболеваний, вызываемая паразитическими плазмодиями. Объединяет эти болезни общность симптомов - высокая температура, боль в суставах, рвота и анемия. Наиболее опасную малярию вызывают плазмодии Plasmodium falciparum - они ответственны за подавляющее большинство болезней и смертей от этой болезни. Всего от нее умирает около 600 тыс. человек в год.

Нирбхай Кумар и его коллеги сосредоточились на борьбе именно с Plasmodium falciparum, которые распространяются с укусами комаров. Всего было создано два подвида вакцины - одна из них нацелена на белок, который помогает микроорганизмам перемещаться по телу и проникать в печень, другая подавляет белок, который помогает паразитам размножаться в средней кишке комара. И тот, и другой препарат проверили на мышах.

Выяснилось, что обе вакцины вызывают мощный иммунный ответ у мышей и очень эффективны в снижении уровня инфекции и у хозяина, и у комаров-переносчиков. Наличие защитных антител во время передачи паразитов здоровым комарам резко снизило паразитарную нагрузку на комаров, что является важным шагом в прекращении передачи малярии. При этом использовать обе эти вакцины можно одновременно. Создатели препарата надеются, после прохождения клинических испытаний он будет использован для борьбы с малярией, в первую очередь - в Африке южнее Сахары.

Наука,Джордж Вашингтон,
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