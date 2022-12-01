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3 часа назад

Ученые создали негормональный противозачаточный гель без риска проявления побочных действий

FBM.ru

Ученые из Швеции представили новый способ контрацепции, который практически не имеет побочных действий. Они разработали гель на основе натуральных негормональных компонентов, который способствует укреплению цервикального слизистого барьера и обеспечивает не менее эффективную защиту от нежелательной беременности, нежели спермициды и противозачаточные таблетки. Об этом пишет издание Involtа Technologies, ссылаясь на публикацию издания Science Translational Medicine.

Ученые создали негормональный противозачаточный гель
Фото: FBM.ruFBM.ru

Группа исследователей во главе с профессором Томасом Крузье провели успешное тестирование геля от зачатия на овулирующих самках животных. Препарат оказал снижающее действие на количество сперматозоидов в матке на 98 % в сравнении с контрольной группой животных, у которых контрацепция не применялась. Для сравнения, степень эффективности противозачаточных пероральных контрацептивов составляет от 91 до 99 %.

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Профессор Крузье заявил, что результаты исследования продемонстрировали перспективность беспрецедентного метода контрацепции, действие которого основано на блокировке спермы путем создание слизистой оболочки, а не убийства сперматозоидов, как это происходит в случае применения спермицидов.

Новый механизм предусматривает активизацию естественной барьерной функции цервикальной слизи, изолирующей влагалище, где происходит размножение бактерий, от матки и верхних половых путей. Одной из функций цервикальной слизи является также регулирование движения сперматозоидов. Перед овуляцией данный барьер становится более уязвимым, что позволяет сперматозоидам проникать в матку.

Ученым удалось скорректировать эту динамику, применив молекулы муцина в слизи в комплексе с хитозаном (волокнистое природное веществом, используемое медицинских материалах, в частности, гидрогелях, сетках и шовных материалов). Такая комбинация оказывает сгущающее действие на цервикальную слизь, из-за чего сперматозоидам уже не так просто проникнуть через нее. Хитозан, в свою очередь, способствует укреплению слизистого барьера, снижению проникновения сперматозоидов через одну минуту воздействия, а также полностью блокирует их спустя пять минут.

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