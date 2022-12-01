Медики: порошок из винограда может защитить кожу от фотостарения

Ученые из Университета Западной Новой Англии в Спрингфилде (США) обнаружили, что потребление виноградного порошка может защитить кожу от повреждения ультрафиолетовым излучением. Результаты опубликованы в журнале Antioxidants.
В исследовании приняли участие 29 добровольцев. В течение 14 дней они употребляли виноградный порошок, эквивалентный 2,25 чашкам винограда в день. Реакцию кожи испытуемых на УФ-излучение измерили в начале и в конце исследования. У трети участников спустя две недели развилась повышенная устойчивость к солнечным ожогам. Кроме того, у них обнаружили изменения в микробиоме кишечника, которые, как полагают авторы, и были ответственны за защитный эффект. Ученые считают, что на кишечные бактерии повлияли натуральные компоненты винограда — полифенолы.
Ранее было подсчитано, что у 1 из 5 американцев к 70 годам разовьется рак кожи. Большинство случаев рака кожи связано с воздействием солнечного УФ-излучения: около 90% немеланомных видов рака кожи и 86% меланом соответственно. Кроме того, по оценкам, 90% старения кожи вызвано солнцем.