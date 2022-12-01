Медики: порошок из винограда может защитить кожу от фотостарения

В исследовании приняли участие 29 добровольцев. В течение 14 дней они употребляли виноградный порошок, эквивалентный 2,25 чашкам винограда в день. Реакцию кожи испытуемых на УФ-излучение измерили в начале и в конце исследования. У трети участников спустя две недели развилась повышенная устойчивость к солнечным ожогам. Кроме того, у них обнаружили изменения в микробиоме кишечника, которые, как полагают авторы, и были ответственны за защитный эффект. Ученые считают, что на кишечные бактерии повлияли натуральные компоненты винограда — полифенолы.