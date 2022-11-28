Екатерина Диброва: «Вокруг идеи Фонда им. В.П. Филатова объединились многие, от кого зависит будущее медицины»

Екатерина Александровна, в этом году форум "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ" состоится во второй раз. Аудитория Форума за год значительно увеличилась. Чем обусловлен такой успех мероприятия?

Фото: Екатерина Диброва, предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва, предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Да, Вы правы. В этом году более двухсот вузов и научно-исследовательских организаций России включились в наш проект. И здесь есть несколько составляющих. Первое – это максимальное понимание того, насколько важно стране иметь мощную базу кадрового воспроизводства науки. Россия веками была богата талантами, щедро делилась умами со всем миром. Сегодня пришло осознание, что это тот ресурс нужно искать, охранять и беречь.

Отсюда вытекает вторая составляющая - вокруг идеи нашего Фонда им. В.П.Филатова объединились многие, от кого зависит будущее медицины: Совет Федерации, Министерство здравоохранения России, крупнейшие ВУЗы, ведущие эксперты здравоохранения, в частности, Сеченовский университет и Медицинский научно-образовательный центр МГУ.

И третье, пожалуй, главное, сами молодые ученые. Сегодня мы видим более чем троекратный рост числа проектов, допущенных к отбору Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». В этом году это 176 проектов и проектных идей. Вот эта синергия и дала столь впечатляющий результат.

Решение каких вопросов российского здравоохранения будет обсуждаться на Форуме? Отличается ли тематика и программа Форума от прошлого года, или это в какой-то степени продолжение дискуссий, начатых на Форуме 2021 года?

Особенность нашего Форума состоит в представлении трендов медицины и отрасли для нашей молодежи, перспективных исследователей. Конечно, отличия есть. Они связаны с тем, что мы плотнее вошли в стратегическую повестку отечественного здравоохранения, благодаря взаимодействию с Департаментом медицинского образования и кадровой политики Минздрава России.

Уже на пленарном заседании мы планируем обозначить стратегическую повестку Форума в выступлениях ведущих отраслевых стратегов: академика, главного внештатного специалиста Министерства по терапии и общей врачебной практике Оксаны Михайловны Драпкиной о передовых достижениях организации для молодых ученых и студентов, главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения Российской Федерации Натальи Евгеньевны Мантуровой о результатах по ее профилю в Университете Пирогова по развитию профессионального трека молодых ученых. Академик Армаис Альбертович Камалов представит опыт перехода от теоретической подготовки к прикладной работе молодых специалистов на примере НМОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова.

Основная преемственность с прошлым годом для Форума состоит в его прикладном значении. Мы говорим и обсуждаем вместе с молодыми учеными, что для них полезно, помогаем им выбрать правильные и результативные векторы развития профессиональной карьеры.

Какие темы, на Ваш взгляд, являются самыми интересными и актуальными для развития российского здравоохранения?

Наш Фонд уже долгое время работает с направлением биомедицинских технологий. Я считаю это направление одним из самых перспективных и востребованных для молодых ученых. Мы видим рост потребности рынка на биомедиков, как в мире, так и в России. По сути вся платформа персонализированной медицины базируется на достижениях биотехнологий. И конечно, кроме желания должна быть соответствующая подготовка. В этой связи у нас на Форуме два мощных научных модуля: биомедицинский и достижений MedTex.

Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, какие темы круглых столов и секций, организованных в рамках мероприятия, вы могли бы особенно выделить?

Повестка и уровень экспертов в этом году очень серьезные. Первое приоритетное направление – это представление практической работы по поддержке ученых. В научном плане – это секция «Наука – дело молодых». И я обращу особое внимание, что наряду с результатами уже сильных ученых мы услышим о проектах молодых исследователей, в том числе региональных. В частности, представитель медицинской школы Белгорода, аспирант Алексей Емелин, расскажет о разработке геннотерапевтического препарата для лечения плясано-конечнострочной мышечной дистрофии. Уникальность нашего Форума – в том числе и возможность заявить о себе на самом высоком экспертном уровне.

Екатерина Диброва, предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

И в развитии – это региональный трек «Молодая наука - регионам России», который мы реализуем впервые. За это огромная благодарность Совету Федерации. Сегодня важно сформировать эффективную модель поддержки и практической работы в сфере молодежных инноваций с прицелом именно на кадровую составляющую на примере медицины. Важно оценить, что уже удалось сделать и может быть масштабировано. И, конечно, результаты молодых ученых и команд, как они работают в регионе, чем полезны людям?

Эксперты какого уровня будут участвовать в обсуждении таких важных вопросов?

Хочется назвать всех экспертов, но стоит особо отметить Инну Юрьевну Святенко – председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации, Галину Евгеньевну Иванову - главного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России. Реабилитация сегодня это особая тема. Игорь Викторович Коробко - директор департамента науки и инновационного развития Министерства здравоохранения РФ расскажет о стратегии и методах по повышению эффективности и результативности прикладных научных исследований в интересах медицины и здравоохранения. Все планы работы с молодыми учеными медиками мы постарались собрать воедино, чтобы дать комплексный взгляд и получить возможность определить системные решения.

На профильной секции по инновациям в биомедицине запланировано выступление ведущего эксперта нашего Фонда из Японии господина Юки Хамада. Сегодня крайне важно именно в науке, в медицине вести научный поиск и работать в соответствии с самыми сильными мировыми практиками.

Организатором Форума является Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова. Расскажите, пожалуйста, какую роль играет Фонд в профессиональном становлении врачей, и насколько важно помогать молодым медикам разрабатывать и внедрять инновации?

Наш Фонд в первую очередь – это институт развития. Поэтому мы много времени уделяем подготовке строгой научной базы, которая отражает лучшие практики современной биомедицины. И мы прикладываем максимум усилий, чтобы эти достижения дошли до нашей молодежи, ученых и врачей-специалистов. Чтобы биомедицина будущего была доступна не в журналах, на лекциях или в монографиях, но и в практической работе. При организации клинических испытаний, в оценке инноваций мы обязательно стараемся иметь квоту для молодежи.

Значительный ресурс – Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Это большая организационная работа, привлечение самых сильных экспертов по многим нозологиям и направлениям медицины, мотивация самих молодых ученых. Опять же напомню – 176 это только допущенные к отбору работы.

И конечно же прикладное обучение нашими экспертами, специалистами много лет применяющими биотехнологии и биомедицинские продукты. Это семинары, тренинги, практические школы. Тут ценится возможность Фонда привлекать решения и экспертов из ведущих мировых научных и биотехнологических школ.

Известно, что традиционный медицинский арсенал в какой-то степени является ограниченным. Какие инновационные направления могут предложить российскому здравоохранению новые, прорывные решения?

Мы видим тренд в поиске наукой и практическим врачом комплексных биомедицинских продуктов. На сегодня одних метаболических нарушений медицина может найти у человека порядка шестисот. И это не предел. Нужны продукты, которые смогут оказывать адресное, но в то же время широкое восстановительное воздействие на организм. Согласитесь, и врачу и пациенту это не менее важно, чем ученому. Такой подход гарантирует эффективное лечение и сокращение издержек.

Научная школа академика В.П.Филатова - это в первую очередь плацентарно -тканевая терапия. Сегодня ее возможности расширились с регенеративной медицины до гепатологии, неврологии, медицинской реабилитации, репродуктологии и гинекологии, иммунологии, эндокринологии и целого ряда других значимых отраслей медицины.

По Вашему вопросу считаю своим долгом обратить внимание и на работу молодых ученых, которые представляют Военно-медицинскую академию им С.М. Кирова. Речь идет о разработке и внедрении отечественного регенеративного бесклеточного продукта для заживления глубоких ран. Значит и в России есть свои сильные инновационные решения, которые в буквальном смысле могут поставить на ноги защитников России. Наша задача такие технологии и их авторов максимально поддержать.

Как инновационные биотехнологии уже сегодня помогают в медицинской практике, и какие у этого направления перспективы?

В рамках Форума такие ведущие ученые и практики как доктора наук, отраслевые лидеры Дмитрий Бордин, Ирина Кузнецова, Константин Терновой обобщат опыт и расскажут о возможностях биомедицинских инноваций в гастроэнтерологии и гепатологии, в гинекологии и репродуктивной медицине, в реабилитологии.

Если мы хотим добиться не просто решения задач по продолжительности жизни, но и по качеству жизни, то работать вне системы современных биомедицинских методов и препаратов просто невозможно.

Наша общая задача состоит в том, чтобы методы современной биомедицины стали всеобщим стандартом наряду с уже привычными агиографами, эндопротезами и подобными решениями. Скажу больше, биомедицина, поскольку может решать масштабные задачи намного экономичнее, должна быть намного доступнее, чем высокотехнологичные инновации.

Что Вы могли бы сказать о развитии полипептидной терапии? Сможет ли этот метод открыть новую страницу в российской медицине?

Давайте вспомним с чем столкнулось человечество во время пандемии? Антибиотики попросту не работали против новой коронавирусной инфекции. При этом уровень смертности в ряде стран, в той же Японии, оказались крайне низкими при высочайшей плотности населения.

Япония давно и последовательно применяет в лечении населения полипептидные препараты. В лечении и профилактике, в комбинированном лечении в том числе. Эти же препараты обладают выраженным антиэйдж-эффектом, то есть препятствуют старению на клеточном уровне. Это и есть лучшее доказательство огромных возможностей эффективности и практической силы полипептидной терапии.