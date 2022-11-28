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1 час назад

Как черепно-мозговые травмы влияют на риск развития деменции

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Университета Восточной Финляндии раскрыли воздействие черепно-мозговой травмы в анамнезе на риск развития деменции в будущем. Выводы исследования описаны в Journal of Alzheimer's Disease, краткий обзор опубликован на Medical Xpress.

Как черепно-мозговые травмы влияют на риск развития деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе работы авторы изучили данные добровольцев из Финляндии и Италии с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией. Последнее заболевание часто встречается у молодых людей трудоспособного возраста и оказывает влияние на поведение и когнитивные функции. Наиболее выраженными факторами формирования являются генетические аспекты, однако негенетические были недостаточно изучены. Также в исследование была включена контрольная группа, у которой не было какого-либо нейродегенеративного заболевания.

Выяснилось, что наличие черепно-мозговой травмы в прошлом может увеличить риск лобно-височной деменции, особенно у пациентов, которые не имели генетической склонности, на 19 процентов по сравнению с участниками с болезнью Альцгеймера (13 процентов) и контрольной группой (12 процентов). Кроме того, у пациентов, перенесших травму головы, в среднем раньше, чем у других, развивался этот тип деменции.

Специалисты отмечают, что результаты иллюстрирует механизмы развития лобно-височной деменции, что в будущем может лечь в основу разработки новых методов лечения и профилактики нейродегенеративного заболевания.

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