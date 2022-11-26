Лекарство от паразитов может повысить эффективность лечения рака

Ученые из Оклендского университета обнаружили, что дешевое лекарство пирвиний, созданное в 1960-х годах, можно модифицировать для лечения колоректального рака. Исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

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Использование старых лекарств в новых комбинациях и дозах — перспективный способ обеспечить более быстрый поиск лечения какого-либо заболевания, так как предполагает более быстрое прохождение клинических испытаний. Авторы нового исследования изучили несколько противораковых препаратов, которые вскоре потеряют свою патентную защиту. В лабораторных тестах ученые обнаружили, что сочетание двух из этих препаратов значительно повышает общую эффективность лечения рака кишечника (колоректального рака).

Основа для этой работы, по словам авторов, была заложена благодаря тому, что в последние годы исследования привели к быстрому углублению понимания того, как развивается колоректальный рак. В частности, некоторые подтипы заболевания зависят от развития мелких кровеносных сосудов и белков BRAF и бета-катенина. Исследовательская группа определила существующие лекарства, нацеленные на них.

Наиболее эффективной оказалась комбинация противораковых препаратов акситиниба и вемурафениба. Оба этих препарата используются для лечения других видов рака и скоро будут не запатентованы, поэтому стоимость их использования в лечении значительно снизится. Так как они уже прошли все этапы клинических испытаний, их внедрение в противораковую терапию может пройти довольно быстро.