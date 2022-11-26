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2 часа назад

Витамин D не облегчает мышечные боли при приеме статинов

Газета.Ru

Ученые из Северо-Западного университета США, а также Гарвардского и Стэнфордского университетов выяснили, что витамин D не помогает от болей в мышцах, вызванных приемом статинов для снижения уровня холестерина. Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

Витамин D не облегчает мышечные боли при приеме статинов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В США 30-35 миллионов жителей принимают статины для снижения уровня холестерина, высокоэффективные средства для уменьшения рисков сердечного приступа и инсульта. Часто пациенты жалуются на боли в мышцах при приеме этих лекарств, и некоторые врачи рекомендуют витамин D для облегчения мышечных болей. Иногда боли приводят к тому, что пациенты перестают принимать статины, поэтому важно знать, какие способы могут избавить людей от побочных эффектов.

В рандомизированном двойном слепом исследовании 2083 участника ежедневно принимали либо 2000 единиц витамина D, либо плацебо. В течение почти пяти лет о мышечной боли, связанной с приемом статинов, сообщили 31% участников, получавших витамин D, и 31% участников, получавших плацебо.

Новое исследование стало первым высококачественным рандомизированным клиническим испытанием витамина D при приеме статинов. Ранее в менее качественных публикациях сообщалось, что витамин D является эффективным средством для лечения мышечных симптомов, связанных со статинами.

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