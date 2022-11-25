Как влияют на организм овощи и фрукты определённых цветов

Издание MedicalXpress объяснило, почему фрукты имеют разные цвета и что это значит для нас.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Красный.

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Красные фрукты и овощи имеют такой цвет благодаря каротиноидам. Данные пигменты содержатся в помидорах, яблоках, вишне, арбузе, красном винограде, клубнике и стручковом перце. Эти каротиноиды известны как антиоксиданты, вещества, которые устраняют свободные радикалы в организме. Считается, что увеличение количества антиоксидантов в рационе снижает риск многих заболеваний, включая артрит, диабет второго типа, сердечные заболевания, инсульт и рак.

2. Оранжевый.

Оранжевые фрукты и овощи также содержат каротиноиды, но немного другие. Они содержатся в моркови, тыкве, абрикосах, мандаринах, апельсинах и куркуме. Альфа- и бета-каротин в нашем организме превращаются в витамин А, который важен для здоровья глаз.

3. Жёлтый.

Жёлтые фрукты и овощи также содержат каротиноиды, а ещё другие фитонутриенты, включая лютеин, зеаксантин, мезо-зеаксантин, виола-ксантин и другие. Они содержатся в яблоках, грушах, бананах, лимонах и ананасах.

Было показано, что лютеин, мезо-зеаксантин и зеаксантин особенно важны для здоровья глаз и могут снизить риск возрастной дегенерации жёлтого пятна.

4. Зелёный.

Зелёные фрукты и овощи содержат много фитонутриентов, в том числе хлорофилл, катехины, галлат эпигаллокатехина, фитостеролы, нитраты, а также важное питательное вещество, известное как фолиевая кислота (или витамин B9). Они содержатся в авокадо, брюссельской капусте, яблоках, грушах, зелёном чае и листовых овощах. Эти вещества также действуют как антиоксиданты, а ещё поддерживают здоровье ваших кровеносных сосудов.

5. Синий и фиолетовый.

Синие и фиолетовые продукты содержат другие типы фитонутриентов, включая антоцианы, ресвератрол, дубильные вещества и другие. Их можно найти в ежевике, чернике, инжире, черносливе и фиолетовом винограде. Антоцианы также обладают антиоксидантными свойствами и могут улучшать память, согласно некоторым данным.

6. Коричневый и белый.