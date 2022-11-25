Ученые: опоясывающий лишай повышает риск инфарктов и инсультов

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) может повышать риск сердечно-сосудистых осложнений на 30%, который сохранятся в течение 12 и более лет после развития опоясывающего лишая. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.

После того, как человек заболел ветряной оспой, вирус остается в его организме на всю оставшуюся жизнь. Спустя годы и даже десятилетия вирус может реактивироваться в виде опоясывающего лишая, что происходит у 1 и 3 человек. Опоясывающий лишай часто вызывает болезненную сыпь и может появиться в любом месте на голове или теле. В исследовании приняли участие более 200 тысяч жителей США. У участников не было предшествующей истории инсульта или ишемической болезни сердца. Пациенты каждые два года заполняли анкеты. Исследование продлилось 16 лет.

Результаты показали, что люди, у которых ранее развился опоясывающий лишай, имели на 30% более высокий долгосрочный риск серьезных сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, у кого не было опоясывающего лишая. Повышенный риск может сохраняться в течение 12 лет и более после перенесенного опоясывающего лишая. Ранее вирус ветряной оспы был обнаружен в крупных и мелких кровеносных сосудах. Предполагается, что его присутствие со временем может вызвать воспаление, а также хронические сосудистые изменения, которые могут увеличить риск закупорки кровеносных сосудов.