Исследовательская группа из университета Брунеля заметила, что сахарозаменители оказались эффективны против антибиотикорезистентных бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Medicine, краткий обзор приводит Medical Xpress.

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Ученые обнаружили, что три искусственных подсластителя, которые используют во многих продуктах питания, таких как диетические напитки, йогурты и десерты, уничтожают и резко приостанавливают рост устойчивых к антибиотикам бактерий Acinetobacter baumannii и aeruginosa, вызывающих пневмонию и сепсис.

Заменители сахара сахарин, цикламат и ацесульфам-К, также называемые Ace-K, могут применяться не только отдельно, но и в совместной терапии с существующими антибактериальными препаратами, увеличивая эффективность последних при меньших дозировках.

Обычно на разработку нового антибиотика уходят десятилетия и миллиарды долларов, теперь же найдено соединение, которое уже разрешено для применения для людей.

В будущем специалисты хотят провести доклинические испытания, а также вычислить направление для новых потенциальных методов лечения инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.