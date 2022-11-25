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2 часа назад

Разработан неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови

Lenta.ru

Ученые из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) разработали неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови. Результаты работы описаны в журнале Scientific Reports.

Появился неинвазивный способ определения уровня глюкозы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инновационная технология заключается в использовании электромагнитного датчика, который можно имплантировать подкожно. Устройство способно отслеживать мельчайшие колебания диэлектрической проницаемости из-за изменений уровня сахара в крови. Размер датчика составляет 15 на 4 миллиметра, он может измерять концентрацию глюкозы в жидкости, которая заполняет пространство между клетками.

Разработка не обладает недостатками существующих непрерывных систем мониторинга уровня глюкозы, например, коротким сроком службы, а также повышает точность самого анализа.

Пока устройство было протестировано только на животных, в будущем авторы планируют разработать биосовместимую оболочку и преодолеть реакцию организма на инородное тело для долгосрочного применения, которое избавит больных диабетом от необходимости многократно колоть пальцы глюкометром.

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