Ученые выяснили, почему некоторые пожилые люди умнее других

Исследователи из Пекинского педагогического университета выяснили, почему в пожилом возрасте некоторые люди страдают от снижения когнитивных функций, а некоторые нет. Оказалось, что развитая лобная доля помогает поддерживать когнитивное здоровье гораздо дольше. Работа ученых опубликована в журнале Science Bulletin.

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В исследовании приняли участие три группы пожилых людей в возрасте от 70 до 88 лет: 64 участника с хорошими когнитивными способностями, 66 с нормальными и 68 с умеренными нарушениями, например, снижением внимания или ухудшением памяти. Исследователи оценили активность различных областей головного мозга и состояние серого и белого веществ во всех трех группах, затем сравнили все данные.

Оказалось, что у первой группы лобная область мозга сохранилась лучше, чем в других группах. Эта часть мозга отвечает за принятие решений и внимание. При этом у членов третьей группы наблюдалось структурное ухудшение в височной области, которая отвечает за слух, восприятие речи и память. Кроме того, ученые обнаружили, что во всех группах был разный объем и состояние серого и белого веществ. У первой группы их было больше, а качество — лучше.

По словам ученых, такая закономерность может быть результатом естественного отбора в эволюции человека.

«Лобная доля человека эволюционировала совсем недавно, и она пострадала от возрастных изменений раньше, чем другие. Есть теория, которая называется «последний вошел, первый вышел». Новейшая часть эволюции придет в упадок первой, возможно, это произошло и с мозгом человека», — отметили ученые.