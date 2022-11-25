Ученые: Фастфуд приводит к воспалению нервов и хронической боли

Употребление жирного фастфуда может привести к возникновению хронической боли даже у здоровых людей, выяснили ученые из Калифорнийского университета. Работа исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

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Ранее считалось, что такое может грозить только людям с ожирением или диабетом, которые часто употребляют фастфуд. Однако оказалось, что пострадать могут даже здоровые, худые люди.

Ученые провели эксперименты на мышах. Первую группу грызунов в течение восьми недель держали на диете с высоким содержанием жиров, но с недостаточным количеством калорий. Это нужно было, чтобы у мышей не возникло ожирение. Вторую группу кормили как обычно. Затем ученые взяли образцы крови у мышей и сравнили их.