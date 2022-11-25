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35 минут назад

Назван необычный способ получить стволовые клетки для лечения лейкемии

Lenta.ruиещё 1

Людям, которые хотят подстраховаться на случай болезней, стоит хранить пуповинную кровь своих детей для получения стволовых клеток, посоветовала акушер-гинеколог Ольга Каплина. В своем Telegram-канале врач назвала необычный способ получить жизненно важные клетки для лечения лейкемии.

Найден способ получить стволовые клетки для лечения лейкемии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Каплина рассказала, что стволовые клетки — это форма еще незрелых клеток, которые используют в борьбе со многими аутоиммунными болезнями и разными видами рака: лейкемией, лимфомой, болезнью Краббе, талассемией и некоторыми другими заболеваниями.

"Хранение пуповинной крови — это сбор жизненно важных стволовых клеток из пуповины и их хранение для будущего использования", - объясняет Ольга Каплина, акушер-гинеколог.

Если родители желают сохранить пуповинную кровь ребенка, об этом стоит сообщить медперсоналу заблаговременно. Процедуру нужно успеть произвести в короткие сроки, не нарушив технологию, иначе она теряет смысл. При сохранении крови после родов пуповину пережимают в двух местах, пояснила акушер-гинеколог. Затем забирают не менее 40 миллилитров материала, который отправляют в банк пуповинной крови. Там образец исследуют и хранят.

В 10 раз больше концентрация стволовых клеток в пуповиной крови, чем в костном мозге.

Но Каплина предупредила, что человеку с серьезными заболеваниями нельзя использовать для лечения стволовые клетки из собственной пуповинной крови, так как она также будет содержать генетические отклонения. Чаще всего пуповинная кровь предназначается для братьев и сестер донора.

Акушер-гинеколог признала, что процедура сохранения пуповинной крови непопулярна из-за ограничений ее применения и редкого возникновения болезней, при которых она может пригодиться. Но пуповинную кровь из банка хранения могут использовать все пациенты, которым она подойдет.

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