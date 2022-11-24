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3 часа назад

Доказано: цвет тарелки влияет на восприятие человеком вкуса еды

Ferra.ru

Более ранние исследования показали, что на вкус пищи для привередливых в еде людей могут влиять запах и текстура продуктов. Недавно же команда учёных из Университета Портсмута выяснила, что влияет на это и цвет тарелки, в которой блюдо подаётся.

Доказано: цвет тарелки влияет на восприятие человеком вкуса еды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В эксперименте, проведённом в рамках исследования, опубликованного в Food Quality and Preference, приняли участие около 50 человек. Все добровольцы были разделены на привередливых и непривередливых в еде. После этого им дали попробовать одни и те же закуски, но в посуде разного цвета.

Специалисты обнаружили, что желание есть блюдо и степень его солёности зависели от цвета тарелки только в группе привередливых людей. Так, закуска казалась участникам более солёной, когда она лежала в красной или синей тарелке по сравнению с белой. А реже всего возникало желание попробовать еду у людей, когда им подавали продукты на красной тарелке.

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