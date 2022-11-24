Ученые создали новый способ диагностики и лечения миокардита

Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали эффективный вариант диагностики миокардита при помощи нового анализа крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation.

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В ходе работы исследователи сравнили кровь 34 пациентов с диагнозом миокардит и обнаружили, что у них в крови высокое содержание иммунных T-клеток с белком cMet, которые атакуют собственный организм пациента.

По мнению команды, работа добавляет доказывает, что миокардит является аутоиммунным заболеванием.

На сегодняшний день миокардит трудно диагностировать на ранней стадии развития, так как его симптомы часто принимают за другие заболевания. Самым точным методом диагностики является инвазивная и рискованная биопсия сердца. Кроме того, врачи могут пропустить признаки заболевания при такой диагностике.

По словам ученых, анализ крови на наличие T-клеток с белком может выступать в роли нового метода диагностики миокардита с точностью 98%. В своей работе ученые также провели ряд экспериментов на мышах, которые показали, что активность белка cMet блокируется существующим лекарством от рака легких. Оно показало свою эффективность без каких-либо побочных эффектов.