Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
4 часа назад

Ученые создали новый способ диагностики и лечения миокардита

Газета.Ru

Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали эффективный вариант диагностики миокардита при помощи нового анализа крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation.

Ученые создали новый способ диагностики и лечения миокардита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе работы исследователи сравнили кровь 34 пациентов с диагнозом миокардит и обнаружили, что у них в крови высокое содержание иммунных T-клеток с белком cMet, которые атакуют собственный организм пациента.

По мнению команды, работа добавляет доказывает, что миокардит является аутоиммунным заболеванием.

На сегодняшний день миокардит трудно диагностировать на ранней стадии развития, так как его симптомы часто принимают за другие заболевания. Самым точным методом диагностики является инвазивная и рискованная биопсия сердца. Кроме того, врачи могут пропустить признаки заболевания при такой диагностике.

По словам ученых, анализ крови на наличие T-клеток с белком может выступать в роли нового метода диагностики миокардита с точностью 98%. В своей работе ученые также провели ряд экспериментов на мышах, которые показали, что активность белка cMet блокируется существующим лекарством от рака легких. Оно показало свою эффективность без каких-либо побочных эффектов.

В будущем ученые планируют провести более масштабное исследование с использованием мышей с более тяжелой стадией заболевания. Если лекарство покажет свою эффективность, то оно может стать доступным в течение трех-пяти лет после исследования. Новый анализ крови будет доступен гораздо быстрее – в течение года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители