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1 час назад

Создана вакцина от глиобластомы

Секрет Фирмы

Рак — это вам не шутки. Особенно если речь идёт о глиобластоме — опухоли головного мозга, которая практически не поддаётся лечению. Удалить такие новообразования полностью невозможно, а химио- и таргетная терапия не всегда помогает, потому что может не достигать цели.

Создана вакцина от глиобластомы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Именно от глиобластомы умерли певица Жанна Фриске и оперный певец Дмитрий Хворостовский. Но теперь учёные нашли способ, как справиться с болезнью. Он не только борется с опухолями, но и может продлить жизнь.

Учёные разных стран бились над лекарством от рака многие десятилетия. И вот теперь медики из Королевского колледжа Лондона нашли лекарство для людей с «болезнью Жанны Фриске», которое уже выдаёт отличные результаты.

Препарат DCVax-L создаётся для каждого пациента индивидуально. Для этого из крови больного выделяют специфические иммунные клетки, которым «скармливают» биомаркеры из образца его опухоли. После полученную вакцину вводят пациенту обратно, и она учит организм бороться с опухолью.

Испытания DCVax-L шли 8 лет, участие в них принял 331 доброволец из Великобритании, США, Канады и Германии. В результате те, кто принимал препарат, прожили в среднем на 4 месяца дольше, чем те, кто не получал лечения. А некоторые испытуемые, которые получили вакцину, протянули более 5 лет. Это притом, что вакцина не даёт побочек в отличие от химиотерапии и лучевой терапии.

К слову, в России есть и свой метод лечения глиобластомы. Медики придумали , как лишить опухоль питания с помощью препаратов, чтобы она перестала расти. А совсем недавно врачи нашли фрукт, который помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме и убить раковые клетки. Это гранат, который полезен из-за антиоксидантных веществ. Но этим не заканчиваются полезные свойства фрукта — ещё он помогает при лечении артритов и улучшает память.

Наука,Дмитрий Хворостовский,Жанна Фриске,
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