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1 час назад

Neurology: чай и вино помогают снизить темп когнитивных ухудшений

Газета.Ruиещё 2

Употребление продуктов с высоким содержанием антиоксидантных флавонолов, которые присутствуют во многих фруктах и овощах, а также в чае и вине, поможет снизить темпы ухудшения памяти. К такому выводу пришли ученые из Университета Раша в Чикаго, исследование было опубликовано в журнале Neurology.

Чай и вино помогают снизить темп когнитивных ухудшений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Флавонолы относятся к классу фитохимических веществ флавоноидов, присутствующих в растительных пигментах и признанных полезными для здоровья человека. Они — наиболее распространенные флавоноиды, к ним относятся кверцетин, кемпферол, мирицетин, изорамнетин. Особенно богаты флавонолами лук, капуста брокколи, яблоки, виноград красный, черный, зеленый и белый чай, а также красное вино.

В исследовании принял участие 961 доброволец в возрасте около 80 лет и без признаков деменции. Каждый год в течение семи лет они отвечали на вопросник об их диетических привычках, а также проходили оценки когнитивных способностей, включая память.

В зависимости от того, сколько флавонолов они потребляли, участники были разделены на пять равных групп. Первая принимала 15 мг в день, последняя – 5 мг. Исследователи обнаружили, что у людей с самым высоким потреблением флавонолов ухудшение когнитивных функций замедлялось по сравнению с людьми из последней группы.

По словам ученых, это связано с тем, что флавонолы обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что позволяет нейронам дольше нормально функционировать.

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