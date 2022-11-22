Создан противораковый препарат на основе пивных дрожжей

Ученым из Технического университета Дании удалось получить эффективный химиотерапевтический препарат против рака на основе пивных дрожжей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Винбластин - один из наиболее часто используемых химиотерапевтических препаратов в мире. Но его можно приготовить только с использованием катарантуса розового - растение содержит два химических вещества, которые могут остановить рост раковых клеток.

В период с 2019 по 2021 год из-за проблем с производством наблюдался глобальный дефицит препарата. Исследователи нашли замену катарантуса розового.

Ученые использовали генномодифицированные пивные дрожжи, в которые были добавлены гены других растений. С их помощью специалисты смогли получить необходимые вещества для производства винбластина.

По словам ученых, дрожжи растут быстрее и в больших количествах, что делает их эффективной заменой для катарантуса розового.