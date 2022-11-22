Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
5 часов назад

Создан противораковый препарат на основе пивных дрожжей

Газета.Ruиещё 1

Ученым из Технического университета Дании удалось получить эффективный химиотерапевтический препарат против рака на основе пивных дрожжей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Создан противораковый препарат на основе пивных дрожжей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Винбластин - один из наиболее часто используемых химиотерапевтических препаратов в мире. Но его можно приготовить только с использованием катарантуса розового - растение содержит два химических вещества, которые могут остановить рост раковых клеток.

В период с 2019 по 2021 год из-за проблем с производством наблюдался глобальный дефицит препарата. Исследователи нашли замену катарантуса розового.

Ученые использовали генномодифицированные пивные дрожжи, в которые были добавлены гены других растений. С их помощью специалисты смогли получить необходимые вещества для производства винбластина.

По словам ученых, дрожжи растут быстрее и в больших количествах, что делает их эффективной заменой для катарантуса розового.

Группа продолжит свои исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата против рака.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители