Ученые доказали пользу дополнительных 5 минут сна по утрам

Больше половины взрослых склонны переставлять будильник по утрам, чтобы поспать на 5–10 минут подольше. Ученые задались вопросом, есть ли в этом смысл и пришли к неожиданным выводам.

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Больше половины взрослых склонны переставлять будильник по утрам, чтобы поспать на 5–10 минут подольше. Ученые задались вопросом, есть ли в этом смысл и пришли к неожиданным выводам.

Осенью и зимой невероятно трудно даются ранние подъемы по утрам и не только дети, но и взрослые склонны переставлять будильник на 5, а то и 10 минут, чтобы еще немного понежиться в постеле.

Как показали исследования 57% взрослых людей не просыпаются после первого сигнала будильника. Более того, многие переставляют его не один, а 2-3 раза, чтобы иметь возможность поспать немного дольше.

Данные статистики заинтересовали ученых из Университета Нотр-Дам в штате Индиана (США). Эксперты взялись за исследование, провели эксперименты и реабилитировали утренее «досыпание», пишет КП.

В эксперименте ученых принимали участие 450 мужчин и женщин разного возраста. Они спали и просыпались, а эксперты тем временем отслеживали при помощи умных часов время их пробуждения и фазы сна.

Таким нехитрым образом гуру науки пришли к выводам, что причина переставления будильника на 5 минут в хроническом недосыпании большинства людей.

Также эксперты доказали, что нет никакой связи между тем, сколько раз прозвенел будильник, прежде чем его хозяин смог побороть себя и подняться с постели и тем, как этот человек будет себя чувствовать в течение дня. То есть дополнительные 5 минут полусна роли не сыграют и невыспавшийся человек все равно будет чувствовать себя разбитым.