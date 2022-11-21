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2 часа назад

Ученые обнаружили уникальное свойство пива

Слово и Дело

Вещество, содержащееся в пиве, способно снизить риск развития болезни Альцгеймера, пришли к выводу итальянские ученые из университета Милано-Бикокка.

Ученые обнаружили уникальное свойство пива
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По результатам исследования, опубликованного в журнале ACS Chemical Neuroscience, цветки хмеля содержат полезные антиоксиданты, которые уменьшают риск образования белковых бляшек в мозге, неразрывно связанных с болезнью Альцгеймера. Употребление натурального пива помогает выведению из организма токсинов, вызывающих расстройство мозга.

Лучшим средством исследователи признали теттнанг — разновидность немецкого хмеля. Пиво на его основе показало самое высокое содержание определенного антибиотика, уменьшающего воспаления в мозге.

Однако ученые предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя все равно вредит организму. Избыток пива ускоряет атрофию мозга и снижает когнитивные способности.

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