Ученые обнаружили уникальное свойство пива

Вещество, содержащееся в пиве, способно снизить риск развития болезни Альцгеймера, пришли к выводу итальянские ученые из университета Милано-Бикокка.
По результатам исследования, опубликованного в журнале ACS Chemical Neuroscience, цветки хмеля содержат полезные антиоксиданты, которые уменьшают риск образования белковых бляшек в мозге, неразрывно связанных с болезнью Альцгеймера. Употребление натурального пива помогает выведению из организма токсинов, вызывающих расстройство мозга.
Лучшим средством исследователи признали теттнанг — разновидность немецкого хмеля. Пиво на его основе показало самое высокое содержание определенного антибиотика, уменьшающего воспаления в мозге.
Однако ученые предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя все равно вредит организму. Избыток пива ускоряет атрофию мозга и снижает когнитивные способности.