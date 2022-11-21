Выявлен способ сократить побочные эффекты при лечении рака

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) выявили способ сократить побочные эффекты терапии при лечении рака легких. Результаты исследования, опубликованного в журнале Breast Cancer, показывают, что физические упражнения помогают сделать лучевую терапию легче переносимой для пациентов.

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Команда изучила данные 89 женщин, из которых 43 попросили пройти домашнюю 12-недельную программу, состоящую из упражнений от одной до двух тренировок в неделю с утяжелением и 30-40 минут аэробных упражнений. Остальных участников отнесли к контрольной группе, которые не занимались спортом.

Специалисты обнаружили, что пациенты, которые выполняли программу, быстрее приходили в себя во время и после лучевой терапии по сравнению с контрольной группой, а также у них наблюдалось значительное улучшение качества жизни.