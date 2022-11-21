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2 часа назад

Выявлен способ сократить побочные эффекты терапии при лечении рака

Lenta.ru

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) выявили способ сократить побочные эффекты терапии при лечении рака легких. Результаты исследования, опубликованного в журнале Breast Cancer, показывают, что физические упражнения помогают сделать лучевую терапию легче переносимой для пациентов.

Выявлен способ сократить побочные эффекты при лечении рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Команда изучила данные 89 женщин, из которых 43 попросили пройти домашнюю 12-недельную программу, состоящую из упражнений от одной до двух тренировок в неделю с утяжелением и 30-40 минут аэробных упражнений. Остальных участников отнесли к контрольной группе, которые не занимались спортом.

Специалисты обнаружили, что пациенты, которые выполняли программу, быстрее приходили в себя во время и после лучевой терапии по сравнению с контрольной группой, а также у них наблюдалось значительное улучшение качества жизни.

Однако исследователи отметили, что преимущества были выражены только при небольших физических нагрузках. Количество упражнений должно постепенно увеличиваться, чтобы в итоге прийти к национальным рекомендациям Австралии для онкологических больных. Сейчас они представляют: интенсивные аэробные упражнения 30 минут в день в течение пяти дней в неделю или та же программа 20 минут в день в течение трех дней в неделю. Кроме того, в здравоохранительных структурах Австралии советуют выполнять 8-10 силовых упражнений с 8-12 подходами два-три дня в неделю.

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