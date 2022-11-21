У людей с депрессией нарушена способность ощущать состояние тела

Депрессивное расстройство связано с изменением способности ощущать внутреннее состояние тела, сообщили ученые из Университета штата Оклахома в своей работе, опубликованной в журнале Journal of Psychiatric Research.
Ученые визуализировали работу мозга человека с депрессией и заметили неправильную нейронную обработку сигналов от рецепторов желудка.
В исследование были включены 48 человек с депрессией, набравших высокие баллы по шкале негативных размышлений, 49 человек с депрессией, набравших низкие, и 27 здоровых. Всем участникам было дано задание обращать внимание на ощущения, исходящие от их сердца и желудка во время МРТ для мониторинга их мозговой активности.
По сравнению с контрольной группой, у людей с депрессией наблюдалась сниженная обработка сигналов от рецепторов желудка в нескольких областях мозга, включая левую лобную область и островковую кору, префронтальную кору и хвостатое ядро.
У добровольцев, которые часто переживают негативные эмоции, дополнительно наблюдалась сниженная обработка в гиппокампе, миндалевидном теле и энторинальной коре. Эти области мозга играют ключевую роль в формировании памяти, обработке эмоциональной информации и восприятии ощущений.
При этом нарушения в нервной обработке сигналов от рецепторов органов были ограничены желудком. В будущем ученые планируют выяснить, почему у людей с депрессией существуют подобные нарушения.