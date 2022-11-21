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1 час назад

Привычка переставлять будильник оказалась опасной для сна

runews24.ruиещё 2

По мнению нейробиологов, откладывание будильника на 5, 10 или 15 минут нарушает цикл сна и только мешает пробуждению организма.

Привычка переставлять будильник оказалась опасной для сна
Фото: runews24.rurunews24.ru

Человек засыпает снова, а его сон многократно прерывается.

Учёный Стивен Маттингли провёл эксперимент, в нём приняли участие 450 добровольцев. Их самочувствие исследовали после подобного прерывистого пробуждения.

Оказалось, что сдвиг времени пробуждения снижает дневную активность человека и ведёт к бессоннице.

Также в ходе эксперимента выяснилось, что женщины легче просыпаются после будильника.

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