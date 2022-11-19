Разработан алгоритм, выявляющий рак печени по анализу капли крови

Американские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который позволяет выявлять рак печени по обрывкам определенных молекул ДНК, присутствующим в образцах крови, сообщает пресс-служба университета Джона Гопкинса (JHU).
В ходе исследования специалисты проанализировали более 700 образцов крови, полученных от здоровых людей и носителей гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенной формы злокачественных опухолей печени.
Затем ученые извлекли и расшифровали структуру обрывков генома, присутствующих в крови, и использовали эти данные для обучения нейросети. Работу системы искусственного интеллекта эксперты проверили на 200 образцах.
В результате тесты показали, что нейросеть выявляет следы присутствия рака с точностью 98% и с вероятностью 88% среди пациентов, не предрасположенных к развитию гепатоцеллюлярной карциномы.
Как утверждает доцент JHU Эми Ким, этот подход позволит удвоить число выявляемых случаев рака печени, а также значительно улучшить его раннюю диагностику.
Ранее ученые Красноярского медицинского университета в сотрудничестве со специалистами НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» разработали спрей для контрастирования границ опухолей головного мозга.