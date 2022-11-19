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5 часов назад

Разработан алгоритм, выявляющий рак печени по анализу капли крови

Мир24

Американские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который позволяет выявлять рак печени по обрывкам определенных молекул ДНК, присутствующим в образцах крови, сообщает пресс-служба университета Джона Гопкинса (JHU).

Разработан алгоритм, выявляющий рак печени по анализу капли крови
Фото: UnsplashUnsplash

В ходе исследования специалисты проанализировали более 700 образцов крови, полученных от здоровых людей и носителей гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенной формы злокачественных опухолей печени.

Затем ученые извлекли и расшифровали структуру обрывков генома, присутствующих в крови, и использовали эти данные для обучения нейросети. Работу системы искусственного интеллекта эксперты проверили на 200 образцах.

В результате тесты показали, что нейросеть выявляет следы присутствия рака с точностью 98% и с вероятностью 88% среди пациентов, не предрасположенных к развитию гепатоцеллюлярной карциномы.

Как утверждает доцент JHU Эми Ким, этот подход позволит удвоить число выявляемых случаев рака печени, а также значительно улучшить его раннюю диагностику.

Ранее ученые Красноярского медицинского университета в сотрудничестве со специалистами НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» разработали спрей для контрастирования границ опухолей головного мозга.

Наука,Джон Гопкинс,Росэлектроника,
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