Разработан алгоритм, выявляющий рак печени по анализу капли крови

Американские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который позволяет выявлять рак печени по обрывкам определенных молекул ДНК, присутствующим в образцах крови, сообщает пресс-служба университета Джона Гопкинса (JHU).

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В ходе исследования специалисты проанализировали более 700 образцов крови, полученных от здоровых людей и носителей гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенной формы злокачественных опухолей печени.

Затем ученые извлекли и расшифровали структуру обрывков генома, присутствующих в крови, и использовали эти данные для обучения нейросети. Работу системы искусственного интеллекта эксперты проверили на 200 образцах.

В результате тесты показали, что нейросеть выявляет следы присутствия рака с точностью 98% и с вероятностью 88% среди пациентов, не предрасположенных к развитию гепатоцеллюлярной карциномы.