Ученые рассказали, что может отсрочить старение мозга

Исследователи из университета Раш в Чикаго выяснили, что существует связь между состоянием белого вещества в мозге и интеллектуальной активностью человека.

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Специалисты провели исследование на протяжении года с участием 152 испытуемых в возрасте 81 года, из которых ни у кого не было рассеянного внимания или расстройств памяти.

В начале эксперимента добровольцы ответили на ряд вопросов, касающихся их интеллектуальной активности в течение года. А затем весь следующий год ученые сканировали их мозг с помощью специального метода томографии.

Проанализировав данные эксперты пришли к выводу, что избирательная проницаемость белого вещества головного мозга гораздо выше у интеллектуально активных людей.