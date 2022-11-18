Врачи предупредили о риске диабета из-за низкоуглеводных диет

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана выяснили, что низкоуглеводная пища животного происхождения связана с более высоким риском диабета 2 типа, в то время как растительная — с более низким. Исследование было представлено на научной конференции Американской кардиологической ассоциации.

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Низкоуглеводные диеты популярны, так как позволяют быстро снизить вес, что подтверждается исследованиями. Однако неясно, как они влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

Исследователи изучили связь между низкоуглеводным питанием и вероятностью развития диабета 2 типа, основного фактора риска сердечных заболеваний и инсульта. В анализе использовались данные для 203,5 тысяч человек. Участники каждые четыре года заполняли анкеты о продуктах, которые они ели, а средний срок наблюдения составил 30 лет.

Участники были разделены на пять равных групп по количеству потребляемых углеводов. Пациенты с самым низким содержанием углеводов в исследовании получали около 40% ежедневной энергии из углеводов (оптимальным считается диапазон от 45 до 65%).

Ученые обнаружили, что у людей из этой группы риск развития диабета 2 типа был на 6% ниже, если белки и жиры они получали преимущественно из растительных источников. Если при этом в их рационе было мало сахара и других рафинированных углеводов, риск снижался на 15%.

Но если люди на низкоуглеводной диете предпочитали животный белок и жир, риск развития диабета 2 типа у них был на 35% выше. Если они также избегали цельнозерновых продуктов, риск был выше на 39%.