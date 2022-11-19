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4 часа назад

Российские ученые выяснили, каких кишечных бактерий не хватает людям с депрессией

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН выявили изменения в составе кишечных и желудочных бактерий у больных депрессией, а также определили бактериальные вещества, дефицит которых может быть связан с развитием депрессивного расстройства. Исследование опубликовано в журнале Biomedicines. Ранее исследования показали, что состав кишечных бактерий изменяется у людей при определенных заболеваниях, в том числе и при большом депрессивном расстройстве. Но ученые мало внимания уделяли веществам, которые синтезировали кишечные бактерии больных депрессией. В исследовании, проведенном в Центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, приняли участие 36 пациентов с большим депрессивным расстройством и 38 здоровых добровольцев. Сравнительный анализ показал снижение содержания Faecalibacterium prausnitzii и Roseburia hominis кишечного происхождения, а также повышение содержания Escherichia coli и Ruthenibacterium lactatiformans в слизистой оболочке желудка у пациентов с депрессией. При этом у пациентов наблюдалось снижение уровня бактериальных генов, кодирующих ферменты, участвующие в производстве аргинина, аспарагина, глутамата, глутамина, мелатонина, уксусной, масляной и конъюгированной линолевой кислот, а также спермидина. Работа ученых показала, что изменение микробиома ЖКТ может быть фактором, способствующим развитию депрессии. Следовательно, стимуляция роста полезных бактерий, подавление роста нежелательных бактерий, а также использование метаболитов полезных бактерий может быть перспективным вариантом лечения.

Биологи: кишечные бактерии влияют на риск развития деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука,Деменция,РАН,
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