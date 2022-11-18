Медики рассказали, как не набрать сброшенные килограммы

Когда человек перестает пить препараты для снижения аппетита или отказывается от диеты, сброшенный вес возвращается.

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Исследователи из Калифорнийского университета подсчитали, что после эффективного похудения до двух килограмм сброшенного веса не набираются вновь - однако для этого сам процесс похудения должен быть длительным. Работа ученых опубликована в журнале Lancet Public Health.

"Есть несколько причин, по которым вес возвращается. Наш мозг ненавидит, когда мы худеем. Он считает, что это снижает наши шансы на выживание, поэтому делает все возможное, чтобы вернуть ваш вес обратно", – объяснили ученые.

По мере того, как человек теряет вес, мозг снижает скорость метаболизма, что приводит к набору веса. За это отвечает выделяемый из жира гормон лептин. Одна из ключевых ролей лептина — сообщать мозгу, сколько жира есть в организме. Чем его больше, тем больше вырабатывается гормона. Соответственно, при похудении мозг ощущает его недостаток. Это и запускает процесс обратного набора веса.

Специалисты проверили вес 1200 добровольцев спустя пять лет после того, как они приняли участие в 12 или 52 недельной программе по снижению веса. Оказалось, что в течение пяти лет после участия в 12-недельном марафоне все испытуемые набрали вес обратно. Люди, участвующие в более долгой программе, смогли сохранить до двух сброшенных килограмм.