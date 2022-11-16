Сколько могут жить человеческие органы и от чего это зависит

В Италии врачи провели уникальную операцию: пациенту пересадили печень от донора, чей возраст превысил сто лет. Свою печень завещала к пересадке женщина, которой на момент смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день. Распоряжение о передаче своих органов для пересадки нуждающимся итальянка оформила много лет назад, однако никто не ожидал, что она проживет так долго. Впрочем, проведя необходимые анализы, хирурги пришли к выводу, что печень пригодна для пересадки. Как отметил директор Национального центра трансплантологии (CNT) Массимо Кардилло, в мире еще не было зафиксировано ни одного случая трансплантации цельного органа от донора старше ста лет. До этого предельный возраст доноров составлял 97 лет.
«Мы являемся свидетелями исключительного события, которое демонстрирует технические и организационные возможности итальянской трансплантологии, связанные в том числе с использованием донорских органов весьма пожилых людей», – заявил Кардилло.
Подтверждает ли данный случай то, что срок работы человеческих органов гораздо больше, чем мы думали? И как может орган человека, прожившего такую долгую жизнь, оставаться здоровым и продолжать эффективно функционировать?
«На мой взгляд, сроки функционирования того или иного органа определяются сочетанием внешних и внутренних факторов, которые индивидуальны для каждого человека, – отметил в интервью MIR24.TV руководитель отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор, Олег Резник. – Инфекционные заболевания, случайные значимые события, образ и условия жизнедеятельности индивидуума имеют не меньшее значение, чем генетически обусловленные нарушения обменных процессов и различные заболевания. В таком контексте достаточно сложно определить корректность тезиса о биологической запрограммированности срока жизни того или иного органа».
В то же время неоспоримым является тот факт, что орган донора в преклонном возрасте может быть пригоден к трансплантации в силу определенного сочетания упомянутых факторов, добавил профессор.
При этом современная медицина, несомненно, помогла увеличить нашу жизнеспособность, и успешная трансплантация органов от пожилых доноров – яркое подтверждение этому.
«Здоровый образ жизни в сочетании с профилактикой и своевременным оказанием медицинской помощи значимо увеличивают продолжительность жизни в течение последнего столетия. Качественный скачок в развитии таких высокотехнологичных дисциплин, как сердечно-сосудистая хирургия, трансплантация, малоинвазивные хирургические технологии, позволяет спасать пациентов, которые были обречены еще несколько десятилетий назад», – подчеркнул Олег Резник.
Директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье также отметил, что «на фоне улучшения качества жизни современного человека и уровня медицины возраст потенциальных доноров, как прижизненных, так и посмертных, постепенно увеличивается». «Очень часто для операций по пересадке используются органы либо же части органов, полученные от доноров в возрасте 50 плюс. Для определения пригодности органа к трансплантации существует целый алгоритм.
Если говорить именно о печени, то важно отметить, что это уникальный орган, который имеет возможность постоянного обновления за счет регенерации. К слову, именно эта его способность лежит в основе успешных выполнений обширных резекций, например, с целью удаления опухоли. Именно это качество позволяет печеночному трансплантату переносить все предтрансплантационные этапы и период адаптации в теле реципиента», – объяснил медик.
Мировая практика трансплантологов, и российских в том числе, свидетельствует о том, что печень пожилого человека в некоторых случаях может еще многие годы исправно выполнять свои функции в теле даже молодого реципиента, для которого она может быть единственным шансом на спасение, подчеркнул Сергей Готье.