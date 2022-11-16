Сколько могут жить человеческие органы и от чего это зависит

В Италии врачи провели уникальную операцию: пациенту пересадили печень от донора, чей возраст превысил сто лет. Свою печень завещала к пересадке женщина, которой на момент смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день. Распоряжение о передаче своих органов для пересадки нуждающимся итальянка оформила много лет назад, однако никто не ожидал, что она проживет так долго. Впрочем, проведя необходимые анализы, хирурги пришли к выводу, что печень пригодна для пересадки. Как отметил директор Национального центра трансплантологии (CNT) Массимо Кардилло, в мире еще не было зафиксировано ни одного случая трансплантации цельного органа от донора старше ста лет. До этого предельный возраст доноров составлял 97 лет.

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«Мы являемся свидетелями исключительного события, которое демонстрирует технические и организационные возможности итальянской трансплантологии, связанные в том числе с использованием донорских органов весьма пожилых людей», – заявил Кардилло.

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Подтверждает ли данный случай то, что срок работы человеческих органов гораздо больше, чем мы думали? И как может орган человека, прожившего такую долгую жизнь, оставаться здоровым и продолжать эффективно функционировать?

«На мой взгляд, сроки функционирования того или иного органа определяются сочетанием внешних и внутренних факторов, которые индивидуальны для каждого человека, – отметил в интервью MIR24.TV руководитель отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор, Олег Резник. – Инфекционные заболевания, случайные значимые события, образ и условия жизнедеятельности индивидуума имеют не меньшее значение, чем генетически обусловленные нарушения обменных процессов и различные заболевания. В таком контексте достаточно сложно определить корректность тезиса о биологической запрограммированности срока жизни того или иного органа».

В то же время неоспоримым является тот факт, что орган донора в преклонном возрасте может быть пригоден к трансплантации в силу определенного сочетания упомянутых факторов, добавил профессор.

При этом современная медицина, несомненно, помогла увеличить нашу жизнеспособность, и успешная трансплантация органов от пожилых доноров – яркое подтверждение этому.

«Здоровый образ жизни в сочетании с профилактикой и своевременным оказанием медицинской помощи значимо увеличивают продолжительность жизни в течение последнего столетия. Качественный скачок в развитии таких высокотехнологичных дисциплин, как сердечно-сосудистая хирургия, трансплантация, малоинвазивные хирургические технологии, позволяет спасать пациентов, которые были обречены еще несколько десятилетий назад», – подчеркнул Олег Резник.

Директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье также отметил, что «на фоне улучшения качества жизни современного человека и уровня медицины возраст потенциальных доноров, как прижизненных, так и посмертных, постепенно увеличивается». «Очень часто для операций по пересадке используются органы либо же части органов, полученные от доноров в возрасте 50 плюс. Для определения пригодности органа к трансплантации существует целый алгоритм.

Если говорить именно о печени, то важно отметить, что это уникальный орган, который имеет возможность постоянного обновления за счет регенерации. К слову, именно эта его способность лежит в основе успешных выполнений обширных резекций, например, с целью удаления опухоли. Именно это качество позволяет печеночному трансплантату переносить все предтрансплантационные этапы и период адаптации в теле реципиента», – объяснил медик.