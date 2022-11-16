Повышенный вес усилил иммунный ответ против вируса герпеса

Команда ученых из Корейского института передовых технологий в совместной работе с коллегами из Медицинского исследовательского центра Мюнггок заметили, что повышенный вес приводит к усилению иммунного ответа против вируса простого герпеса второго типа. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

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Авторы провели серию экспериментов на мышах, которых намеренно кормили высококалорийной диетой, из-за чего подопытные достигли ожирения. Обычно такие состояния у людей могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и, в некоторых случаях, привести к повышенному риску развития определенных видов рака. Однако предыдущие исследования фиксировали, что ожирение никогда не способствовало увеличенной вероятности появления или смерти от рака шейки матки, который чаще всего вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ).