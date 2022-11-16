Беспроводные наушники могут заменить слуховые аппараты

Беспроводные наушники в некоторой мере смогут заменить людям, потерявшим слух, слуховые аппараты. Эти устройства станут более доступным способом улучшить качество жизни для тех, кто столкнулся с подобной проблемой. Исследование опубликовано в журнале iScience.

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Современные слуховые аппараты — довольно дорогие устройства, а потому они доступны далеко не всем, кто в них нуждается. По статистике, лишь 25% американцев, потерявших слух, пользуются слуховыми аппаратами. В России этот процент еще меньше.

Исследователи из Национального университета Ян Мин Цзяо Дун и Главного госпиталя для ветеранов в Тайбэе (Тайвань) протестировали беспроводные наушники в качестве альтернативы слуховым аппаратам. Ученые сравнили два варианта устройств от компании Apple, имеющих специальную функцию усиления звука: Airpods 2 и AirPods Pro — со слуховыми аппаратами премиум-класса и базовыми моделями.

Оказалось, что AirPods Pro обеспечивают усиление звука, сопоставимое со стандартными вариантами, и лишь немного уступают дорогим слуховым аппаратам. AirPods 2 оказались менее эффективными, но все равно позволили участникам эксперимента слышать лучше, чем без каких-либо устройств. При этом обе модели AirPods значительно дешевле даже простых слуховых аппаратов (Airpods 2 примерно в 11 раз и AirPods Pro в 6 раз).