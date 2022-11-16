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54 минуты назад

Беспроводные наушники могут заменить слуховые аппараты

InScienceиещё 1

Беспроводные наушники в некоторой мере смогут заменить людям, потерявшим слух, слуховые аппараты. Эти устройства станут более доступным способом улучшить качество жизни для тех, кто столкнулся с подобной проблемой. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Беспроводные наушники могут заменить слуховые аппараты
Фото: InScienceInScience

Современные слуховые аппараты — довольно дорогие устройства, а потому они доступны далеко не всем, кто в них нуждается. По статистике, лишь 25% американцев, потерявших слух, пользуются слуховыми аппаратами. В России этот процент еще меньше.

Исследователи из Национального университета Ян Мин Цзяо Дун и Главного госпиталя для ветеранов в Тайбэе (Тайвань) протестировали беспроводные наушники в качестве альтернативы слуховым аппаратам. Ученые сравнили два варианта устройств от компании Apple, имеющих специальную функцию усиления звука: Airpods 2 и AirPods Pro — со слуховыми аппаратами премиум-класса и базовыми моделями.

Оказалось, что AirPods Pro обеспечивают усиление звука, сопоставимое со стандартными вариантами, и лишь немного уступают дорогим слуховым аппаратам. AirPods 2 оказались менее эффективными, но все равно позволили участникам эксперимента слышать лучше, чем без каких-либо устройств. При этом обе модели AirPods значительно дешевле даже простых слуховых аппаратов (Airpods 2 примерно в 11 раз и AirPods Pro в 6 раз).

«Во всем мире рынок беспроводных наушников быстро растет. Некоторые компании заинтересованы в разработке наушников с функциями усиления звука. Наше исследование доказывает, что эта идея правдоподобна. Конечно, протестированные нами беспроводные наушники не идеальны, но они станут хорошей отправной точкой для многих пациентов, у которых нет доступа к профессиональным слуховым аппаратам. Они увидят улучшение качества жизни даже с такими устройствами», — рассказывают авторы исследования, Е Нь Фу Чэн и Ин Хуэй Лай.

Наука,Apple,
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