Биологи: избыток соли в диете может повысить уровень гормона стресса

Ученые из из Эдинбургского университета выяснили, что избыток соли в диете может способствовать повышению гормона стресса у мышей на 75%. Исследование опубликовано в журнале Cardiovascular Research.

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Ученые провели эксперимент на мышах, которым давали пищу с высоким содержанием соли. Биологи обнаружили, что у животных поднялся уровень гормона стресса в покое. Кроме того, при реальном стрессе он увеличивался в два раза больше, чем у мышей, которые питались нормально. Авторы также выяснили, что потребление соли увеличило активность генов, которые отвечают за производство белков в мозге, контролирующих реакцию организма на стресс.

Рекомендуемое потребление соли для взрослых составляет менее шести граммов в день, но большинство людей регулярно потребляют около девяти граммов. Это может способствовать повышению артериального давления, что увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и сосудистой деменции.