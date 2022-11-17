Ученые поспорили о количестве сперматозоидов в мире

В метаисследовании, опубликованном в 2017 году, сообщалось о 50-процентном снижении среднего количества сперматозоидов у мужчин с 1970-х годов. Недавнее исследование предполагает, что снижение количества сперматозоидов может ускоряться. Но не все ученые убеждены, что данные настолько очевидны, как кажется.

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Новое исследование расширяет ранее сделанные выводы, добавляя более свежие данные из разных стран. Новые выводы показывают, что снижение количества сперматозоидов, ранее наблюдавшееся в Северной Америке, Европе и Австралии, происходит в странах по всему миру.

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Наряду с этим, оно показывает, что темпы снижения ускорились с начала нового тысячелетия. Дополнительные данные, включенные в исследование и охватывающие период с 2011 по 2018 год, показали, что с 2000 года темпы снижения удвоились.

Как и в случае с выводами, сделанными командой в 2017 году, это заключение не обошлось без споров. Несколько исследователей в области репродукции уже давно утверждают, что подобные продольные мета-анализы, отслеживающие количество сперматозоидов в различных исследованиях, не являются точным способом оценки изменений с течением времени.

В дискуссионной статье, опубликованной в прошлом году подводится итог аргументации против подобных мета-исследований, утверждая, что методы анализа спермы сильно различаются, нет стандартизации между лабораториями и улучшения происходят с течением времени.

Другие исследователи утверждают, что крупные, масштабные долгосрочные снижения, обнаруженные в таких исследованиях не воспроизводятся в более мелких, сфокусированных исследованиях отдельных популяций. Это позволяет предположить, что более крупные мета-исследования могут быть не совсем точным отражением того, что происходит на самом деле.