Исследовано влияние электронных сигарет при заболевании гриппом

В процессе работы ученые подвергли влиянию испарений электронных сигарет клетки эпителия дыхательных путей из здоровых донорских легких. Всего были сымитированы 15 затяжек парами вейпов один раз в день в течение трех дней после заражения вирусом гриппа типа A. Последующие замеры выявили, что в образцах значительно увеличились воспалительные и противовирусные медиаторы. Таким образом, даже кратковременного воздействия электронных паров в течение 72 часов достаточно, чтобы усугубить состояние малых дыхательных путей человека во время заболевания гриппом. Авторы планируют использовать полученные результаты для дальнейших долгосрочных исследований вирусных инфекций у курильщиков.