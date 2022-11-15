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2 часа назад

Исследовано влияние электронных сигарет при заболевании гриппом

Lenta.ruиещё 1

Ученые из National Jewish Health (США) исследовали влияние электронных сигарет на здоровье при заболевании гриппом типа A. Выводы работы опубликованы в журнале Archives of Toxicology.

Исследовано влияние электронных сигарет при заболевании гриппом
Фото: Лента.руЛента.ру

Малые дыхательные пути часто поражаются при болезнях легких, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму, идиопатический легочный фиброз и саркоидоз. Вирусные инфекции, например, грипп, также нередко поражают малые дыхательные пути, усугубляя их непроходимость.

В процессе работы ученые подвергли влиянию испарений электронных сигарет клетки эпителия дыхательных путей из здоровых донорских легких. Всего были сымитированы 15 затяжек парами вейпов один раз в день в течение трех дней после заражения вирусом гриппа типа A. Последующие замеры выявили, что в образцах значительно увеличились воспалительные и противовирусные медиаторы. Таким образом, даже кратковременного воздействия электронных паров в течение 72 часов достаточно, чтобы усугубить состояние малых дыхательных путей человека во время заболевания гриппом. Авторы планируют использовать полученные результаты для дальнейших долгосрочных исследований вирусных инфекций у курильщиков.

Ранее в ноябре сотрудники Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY (Нью-Йорк, США) раскрыли вредное воздействие ароматических жидкостей для вейпинга на здоровье.

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