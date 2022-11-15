Хронический стресс связали с повышенным риском умереть от рака

Хронический стресс повышает риск смерти от онкологических заболеваний, выяснили ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США). В ходе исследования они проанализировали данные о состоянии здоровья 41 тысячи человек, сообщает SSM Population Health.

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Ученые определили индекс массы тела участников, артериальное давление, уровни холестерина, гемоглобина, альбумина, креатинина и С-реактивного белка. На основании этих показателей они рассчитали аллостатическую нагрузку, то есть степень износа организма от постоянного стресса.

Результаты исследования показали, что у людей с хроническим стрессом вероятность умереть от рака была в 2,4 раза выше, чем у остальных. Этот показатель рассчитали без учета других факторов риска. Но и скорректированные данные показали ту же тенденцию – стресс повышал риск смерти от рака на 14-28%.

Ученые объяснили, что в ответ на стресс организм выделяет гормон кортизол. Впоследствии уровень кортизола должен естественным образом снизиться. Но если человек постоянно находится в стрессе, этого не происходит.

«Это может вызвать износ вашего тела на биологическом уровне», – пояснили авторы научной работы.

Ученые призвали провести дополнительные исследования, которые более точно раскроют взаимосвязь стрессов и онкологических заболеваний.