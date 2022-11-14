Ученые назвали главную причину появления ранней седины

Американские биологи предупредили, что некоторые люди могут заметить у себя первые седые волосы еще в молодости.

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Исследователи из Гарвардского университета обнаружили связь между сединой и повышенным уровнем стресса. Оказалось, что психическое напряжение активизирует повреждение стволовых клеток, ответственных за восстановление волосяных фолликулов.

Авторы статьи выяснили, что норадреналин, вырабатываемый симпатическими нервными окончаниями, усиливает работу стволовых клеток. В результате они истощаются и перестают восстанавливать пигмент.

По словам ученых, стресс наносит необратимый ущерб многим тканям в организме. Такое состояние даже может вызывать преждевременное старение. К появлению седых волос до 35 лет также приводит нехватка витамина B.

Подробные итоги исследования опубликованы в научном журнале Nature.