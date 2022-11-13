Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Создан тест для определения риска рака простаты

Ferra.ru

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали генетический тест, который определяет риск заболеть раком простаты.

Создан тест для определения риска рака простаты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Мужчины с самым высоким риском развития метастатического или смертельного рака простаты, скорее всего, получат наибольшую пользу от скрининга или раннего выявления», — считают учёные.

Сейчас рак предстательной железы часто выявляют с помощью теста на простат-специфический антиген. Врач измеряет его уровень в крови. Чем он выше, тем больше у человека шансов заболеть раком простаты, и наоборот.

Новый же тест оценивает 290 генетических вариантов, тесно связанных с раком простаты. Это повышает точность прогноза.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители