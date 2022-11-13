Создан тест для определения риска рака простаты

«Мужчины с самым высоким риском развития метастатического или смертельного рака простаты, скорее всего, получат наибольшую пользу от скрининга или раннего выявления», — считают учёные.

Сейчас рак предстательной железы часто выявляют с помощью теста на простат-специфический антиген. Врач измеряет его уровень в крови. Чем он выше, тем больше у человека шансов заболеть раком простаты, и наоборот.